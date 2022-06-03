Фейсконтроль не пройден: Ким Кардашьян не пустили на вечеринку к Елизавете II

Ким Кардашьян не получила приглашение на вечеринку по случаю юбилея правления королевы / Фото: Getty Images

В Великобритании продолжается празднование 70-летия правления Елизаветы II. Вчера состоялись торжества Trooping the Colour, где присутствовали даже принц Гарри и Меган Маркл . Сегодня же пройдет служба благодарения королеве в соборе Святого Павла. К сожалению, Ее Величество не сможет посетить это мероприятие из-за проблем со здоровьем.

4 июня, в субботу, ожидается грандиозная вечеринка с участием членов королевской семьи. На мероприятии выступят многие известные звезды, в частности Queen, Дайана Росс, Элтон Джон и другие. Сама королева будет смотреть трансляцию вечеринки по ТВ из Виндзорского замка, сообщает Daily Mail .

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Отмечается, что на субботнее действие путем общественного голосования было выделено 10 тыс. билетов, а еще 7,5 тыс. – переданы ключевым работникам, военнослужащим, волонтерам и благотворительным организациям.

Среди приглашенных гостей уже заявлены сэр Дэвид Аттенборо, теннисистка Эмма Радукана, Дэвид Бекхэм, Стивен Фрай и дама Джули Эндрюс.

41-летняя Ким Кардашьян вместе со своим 28-летним Питом Дэвидсоном также захотели попасть на тусовку и поэтому прилетели в Лондон. Накануне представители теледивы обратились в Букингемский дворец с просьбой выслать им два VIP-приглашения.

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Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон в Лондоне / Фото: The Daily Mail

Но, мечтам Кардашьян не сбыться. Оказывается, у королевы Елизаветы II отказали паре, поэтому не видать им желаемого приглашения.

Однако Ким не теряет надежды и будет пытаться получить билеты любыми способами. Звезда даже готова отказаться от VIP-мест!

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Ким редко отказывают в посещении любого мероприятия, так что это было довольно странно, особенно с учетом того, что она не часто бывает в Великобритании. Ким и Пит любят королевскую семью и очень хотели стать частью этого особого праздника, – рассказал инсайдер.

Недавно также стало известно, что принц Эндрю не появится на юбилее королевы Елизаветы II.

Ранее мы сообщали, что Ее Величество, вероятно, еще пропустить салют в честь своего Платинового юбилея.