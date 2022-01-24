Филипп Киркоров подсел на фотошоп: курьезные снимки артиста

Филипп Киркоров перестарался с фотошопом / Фото: instagram.com/fkirkorov
Филипп Киркоров, который недавно поздравил с днем рождения украинскую певицу Олю Полякову, попался на злоупотреблении фотошопом.
54-летний певец старается всячески продлить свою молодость и показать поклонникам, что он на "одной волне" с молодежью.
Киркоров продолжает эпатировать публику необычными дуэтами с молодыми исполнителями, хайповыми треками и экстравагантными нарядами в стиле короля эстрады. Но и подкорректировать морщины на лице певец тоже не забывает.
Фанаты Киркорова давно заметили, что на фото исполнитель выглядит гораздо моложе своих лет.
На одной из Instastorieas Филипп Бедросович и вовсе шокировал публику. Не заметить тонну фильтров в фотошопе было очень сложно.
Можно было бы поверить в эликсир молодости и чипирование, как у Аллы Пугачевой, только выдают артиста многочисленные видео и фото от папарацци. На них все "замыленные" морщинки становятся явными. Например, так случилось во время отдыха певца в Дубае.
Да и, если сравнить прошлые фото Киркорова, можно заметить, что раньше он почему-то выглядел старше.
Не исключено, что российский король решил прибегнуть к пластической хирургии, как и многие звезды. Например, ранее мы писали о том, какие процедуры сделала себе Любовь Успенская.