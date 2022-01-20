Пугачева могла похудеть из-за "чипирования": известный хирург намекнул на необычную процедуру

Постройневшая 72-летняя звезда пока не раскрывает секрет своего цветущего внешнего вида поклонникам, Но известный пластический хирург подозревает, что певице сделали новомодную процедуру

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева, хоть недавно и переборщила с неудачным макияжем и фильтрами с Instagram, зачастую удивляет своих поклонников хорошей физической формой и внешним видом.

И не удивительно, ведь для своего возраста Алла Борисовна выглядит очень молодо и свежо.

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Известный пластический хирург Тимур Хайдаров в программе "Алена, блин!" осмелился предположить, что Пугачева сделала себе "чипирование красоты".

Данная процедура только набирает популярность, сейчас ее активно используют за рубежом и в США.

По словам Хайдарова, "биохакинг" это процедура, которая помогает внести коррективы в работу организма изнутри.

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Чип красоты, или же пилюля, он перенастраивает организм. Мы настройки просто меняет и организм сам начинает справляться с этим лишним жиром, мышцы начинают расти. Звучит фантастически, но медициной это доказано, – рассказал Хайдаров.

Своеобразный "чип" вживляется в организм и постепенно начинает вносить коррективы в нарушения работы организма.

Это такая таблеточка, которая будет растворяться в организме и давать необходимые элементы, которые есть в организме, но снижены. Она будет их нормализировать, – объяснил хирург.

Так это или нет, Пугачева пока не рассказывает. Ранее мы писали, что у примадонны была еще одна тайна. Исполнительница стала причиной того, что Филипп Киркоров и Любовь Успенская так и не поженились.