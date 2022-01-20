Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ⚡ Обстреляли офис Гордона 😷 Новая вспышка COVID-19 🔔 Угроза войны с Россией

Умер Гаспар Ульель

Наследники Хепберн

Сестры Брежневой

Секрет Джей Ло

Сыновья в платьях

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

"Мы сделали ей красивую попу": пластический хирург рассказал о пластике Успенской

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 января, 19:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Любовь Успенская нарвалась на критику своей внешности после серии неудачных пластических операций. Почему так получилось объяснил пластический хирург певицы
Любовь Успенская
Любовь Успенская / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Любовь Успенская, которая собиралась замуж за Киркорова, пытается всячески скрыть с помощью пластических операций возрастные изменения на своем лице.

Правда не все хирургические вмешательства оказались для певицы удачными. Поклонники не раз критиковали Успенскую за чрезмерную пластику.

Реклама

Певица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

В неудавшемся перевоплощении некоторые обвинял пластического хирурга Тимура Хайдарова, но, как оказалось, он сделал певицы не лицо, а другую часть тела.

Мы ей сделали красивую попу, мы ей сделали тело. Лицо делал не я, – заявил доктор в программе "Алена, блин!"

Кто же "автор" лица Успенской Хайдаров не знает, но по его мнению, сейчас Успенская, учитывая ее возраст и прошлые хирургические вмешательства, выглядит хорошо.

Реклама

Любовь Успенская
Любовь Успенская / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Как отметил хирург, у любого специалиста могут возникнуть сложности с пациентами, которые уже перенесли несколько пластических операций.

Это очень сложно после кого-то переделывать Во-первых, ткани, грубо говоря, не девственны, там уже было вмешательство. Хорошо, когда это грамотное вмешательство, а когда это неграмотное, которое привело к неудачной операции, нарушению функционала, это очень сложно, – поделился Хайдаров.

Кроме того, как мы писали ранее, пластический хирург предположил, что стремительное похудение Аллы Пугачевой может быть связано с тем, что певицу "чипировали".

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Первый сольный трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
#человек_сего_дня
20 января. Джеймс Дьюар. Шотландский ученый, который 129 лет назад создал прообраз термоса - колбу с двумя стенками и вакуумом между ними (для хранения сжиженных газов)…
На встречу с героем!
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

В школе многие из-за невоспитанности обращают внимание на твое звездное происхождение

Анна Борисюк Младшая дочь Ольги Сумской
Интервью с Анной Борисюк

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять