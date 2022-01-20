"Мы сделали ей красивую попу": пластический хирург рассказал о пластике Успенской

Любовь Успенская нарвалась на критику своей внешности после серии неудачных пластических операций. Почему так получилось объяснил пластический хирург певицы

Любовь Успенская / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Любовь Успенская, которая собиралась замуж за Киркорова, пытается всячески скрыть с помощью пластических операций возрастные изменения на своем лице.

Правда не все хирургические вмешательства оказались для певицы удачными. Поклонники не раз критиковали Успенскую за чрезмерную пластику.

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Певица Любовь Успенская / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

В неудавшемся перевоплощении некоторые обвинял пластического хирурга Тимура Хайдарова, но, как оказалось, он сделал певицы не лицо, а другую часть тела.

Мы ей сделали красивую попу, мы ей сделали тело. Лицо делал не я, – заявил доктор в программе "Алена, блин!"

Кто же "автор" лица Успенской Хайдаров не знает, но по его мнению, сейчас Успенская, учитывая ее возраст и прошлые хирургические вмешательства, выглядит хорошо.

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Любовь Успенская / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Как отметил хирург, у любого специалиста могут возникнуть сложности с пациентами, которые уже перенесли несколько пластических операций.

Это очень сложно после кого-то переделывать Во-первых, ткани, грубо говоря, не девственны, там уже было вмешательство. Хорошо, когда это грамотное вмешательство, а когда это неграмотное, которое привело к неудачной операции, нарушению функционала, это очень сложно, – поделился Хайдаров.

Кроме того, как мы писали ранее, пластический хирург предположил, что стремительное похудение Аллы Пугачевой может быть связано с тем, что певицу "чипировали".