Филипп Киркоров заявил, что обеспечивает "всех своих парней" (видео)

Филипп Киркоров заявил, что обеспечивает всех своих парней / Фото: instagram.com/fkirkorov

Накануне Филипп Бедросович утроил праздник в честь 10-го дня рождения своей дочери. Поп-король потратил немалую сумму на организацию вечеринки и засыпал Аллу-Викторию дорогими подарками.

Актриса и ведущая Алла Михеева поинтересовалась у Киркорова, будет ли он спонсировать ухажеров дочки. На что Филипп ответил: "Я всех парней всегда обеспечиваю и буду обеспечивать парней дочери".

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Соответствующее видео было опубликовано в TikTok-профиле Михеевой.