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Филипп Киркоров показал редкие семейные фото – как выглядела его покойная мама

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
28 ноября, 20:04
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Известный артист поделился в социальной сети своими детскими снимками и видео. Поклонники отметили, что Филипп внешне очень похож на маму
Исполнитель опубликовал редкие фото родителей
Исполнитель опубликовал редкие фото родителей / Фото: Инстаграм

Российский исполнитель, который впервые рассказал о разводе с Пугачевой, опубликовал на своей страничке в Instagram трогательный ролик с архивными фотографиями. На снимках запечатлена его мама Виктория Лихачева в молодости.

Она умерла уже более 26 лет назад, но Киркоров до сих пор часто ее вспоминает. В своих интервью певец неоднократно заявлял, что мама – это его Ангел-хранитель. Филиппа очень печалит тот факт, что она не смогла увидеть достижения сына.

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Мама, я люблю тебя, – подписал публикацию певец.

Фанаты артиста впечатлены тем, как он похож на Викторию Марковну, особенно глазами – у нее они тоже были темно-карими.

Также некоторые подписчики посчитали, что дочь Киркорова Алла-Виктория точная копия своей покойной бабушки, в честь которой ее назвали.

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Фото: Instagram

Мама популярного исполнителя тоже была артистичной натурой и работала ведущей концертов. Она умерла в возрасте шестидесяти трех лет от рака, и это стало огромной потерей для Филиппа, очень трепетно относившегося к ней.

Также Киркоров показал несколько своих детских фотографий, на которых он позирует вместе с родителями.

Филипп в детстве вместе со своими родителями
Филипп в детстве вместе со своими родителями / Фото: Инстаграм

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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