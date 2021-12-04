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Киркоров устроил пафосный праздник в честь 10-летия дочери (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
4 декабря, 15:54
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День рождения Аллы-Виктории поп-король отпраздновал с размахом. На костюмированной вечеринке были только "избранные"
Кто пришел на день рождения дочери Филиппа Киркорова
Кто пришел на день рождения дочери Филиппа Киркорова / Фото: instagram.com/fkirkorov

О дресс-коде и теме праздника гостей проинформировали заранее. В анонсе Киркоров несколько раз подчеркнул, что вечеринка "эксклюзивная" и количество мест ограничено.

10-й день рождения Алла-Виктория отмечала в образе Круэллы, а ее гости были в не менее ярких, а порой странных нарядах. Золото, цепи, камни, блестки, перья... кажется, что всех для ивента одевал лично Киркоров из собственного гардероба.

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Смотрите, как это было:

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Организацией дня рождения дочери Филиппа Киркорова занималось агентство KIRKOROV event. Не сложно догадаться, кому оно принадлежит.

Кто пришел на праздник

Конечно, звездные друзья Филиппа. С первым юбилеем Аллу-Викторию пришли поздравить Сергей Лазарев с детьми, Ксения Собчак с сыном Платоном, Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном Майклом, Ани Лорак с дочкой, Даня Милохин и другие блогеры.

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Ани Лорак с дочкой на дне рождения Аллы-Виктории Киркоровой
Ани Лорак с дочкой на дне рождения Аллы-Виктории Киркоровой / Фото: instagram.com/anilorak

Что подарили 10-летней дочери Киркорова

Алла получила 13-й iPhone, ювелирные украшения, часы Rolex, а еще щенка далматинца.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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