Фильм "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы получил награду Лондонского кинофестиваля

Фильм Сергея Лозницы получил награду Лондонского кинофестиваля / Фото: Getty Images

"Бабий Яр. Контекст" основан на архивных материалах 1941-1966 годов. Фильм Сергея Лозницы рассказывает о событиях, которые привели к массовому убийству евреев в оккупированном нацистами Киеве 29−30 сентября 1941 года.

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Кадры из фильма "Бабий Яр. Контекст" / Фото: Скриншот из YouTube

"Бабий Яр. Контекст" отметили специальной наградой лондонского кинофестиваля – "Особая благодарность".

Режиссер Сергей Лозница позирует во время портретной фотосессии в рамках 65-го Лондонского кинофестиваля BFI / Фото: Getty Images

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Ранее фильм получил награду "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале и премию имени Шанталь Акерман на Иерусалимском международном кинофестивале как лучший иностранный документальный фильм.

Лауреаты Лондонского кинофестиваля

Лучший фильм – "В дорогу" (Иран);

Кинорежиссерская стипендия – "Истинные вещи";

Лучшая характерная черта – "Детская площадка";

Особая благодарность в номинации "Лучшая характерная черта" – "Маленькое тело";

Лучший документальный фильм – "Став Кусто" (США);

Особая благодарность за документалку – "Бабий Яр. Контекст";

Иммерсивное искусство – "Только рост" (Великобритания);

Особая благодарность за иммерсивное искусство – "Практически там" (Великобритания);

Приз зрительских симпатий – "Коста-Брава" (Ливан);

Лучший короткометражный фильм – "С любовью, папа";

Особая благодарность за короткометражку – The Bang Straws (Великобритания).

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