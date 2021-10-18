Фільм "Бабин Яр. Контекст" Сергія Лозниці отримав нагороду Лондонського кінофестивалю

Фільм Сергія Лозниці отримав нагороду Лондонського кінофестивалю / Фото: Getty Images
"Бабин Яр. Контекст" заснований на архівних матеріалах 1941-1966 років. Фільм Сергія Лозниці розповідає про події, які привели до масового вбивства євреїв в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року.
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Кадр з фільму "Бабин Яр. Контекст" / Фото: Скріншот з YouTube
"Бабин Яр. Контекст" відзначили спеціальною нагородою лондонського кінофестивалю – "Особлива подяка".
Режисер Сергій Лозниця позує під час портретної фотосесії в рамках 65-го Лондонського кінофестивалю BFI / Фото: Getty Images
Раніше фільм отримав нагороду "Золоте око" на Каннському кінофестивалі і премію імені Шанталь Акерман на Єрусалимському міжнародному кінофестивалі як кращий іноземний документальний фільм.
Лауреати Лондонського кінофестивалю
- Кращий фільм – "В дорогу" (Іран);
- Кінорежисерський стипендія – "Справжні речі";
- Краща характерна риса – "Дитячий майданчик";
- Особлива подяка в номінації "Краща характерна риса" – "Маленьке тіло";
- Кращий документальний фільм – "Ставши Кусто" (США);
- Особлива подяка за документалку – "Бабин Яр. Контекст";
- Імерсивні мистецтво – "Тільки зростання"(Велика Британія);
- Особлива подяка за імерсивні мистецтво – "Практично там"(Велика Британія);
- Приз глядацьких симпатій – "Коста-Брава" (Ліван);
- Кращий короткометражний фільм – "З любов'ю, тато";
- Особлива подяка за короткометражку – The Bang Straws (Велика Британія).
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