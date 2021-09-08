Военная драма "Відблиск" вызвала 10-минутные овации в Венеции. Рассказываем о фильме

7 сентября в основной конкурсной программе 78-го Венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера украинской военной драмы "Відблиск" режиссера Валентина Васяновича

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера украинской военной драмы "Відблиск" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Наряду с 20 другими фильмами в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, среди которых работы Педро Альмодовара и Паоло Соррентино, "Відблиск" соревнуется за главную награду – "Золотого льва". Для украинского кино это знаковое событие, не говоря уже о том, что режиссер картины, Валентин Васянович, несколько лет назад с фильмом "Атлантида" одержал победу в программе "Горизонты" Венецианского МКФ.

Свой новый фильм режиссер считает "неофициальным приквелом" к "Атлантиде" – обе ленты поднимают тему войны в Украине. Главную роль в обеих картинах сыграл актер Роман Луцкий, известный по фильму "Сторожевая застава". Как сообщил Валентин Васянович "Радіо Свобода", итальянцы отреагировали на "Відблиск" 10-минутными овациями – публика приняла фильм.

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Подробнее о сюжете и других интересных деталях "Відблиска" – далее.

Команда фильма "Відблиск" на Венецианском кинофестивале / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Сюжет

В фильме рассказывается история врача-добровольца, который после возвращения из плена пытается приспособиться к мирной жизни.

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Как сообщается на Facebook-странице Госкино, идея фильма режиссеру пришла, когда начался обмен военнопленными. Тогда появилась подтвержденная информация о пытках в донецкой тюрьме "Изоляция".

Бывшие пленники начали рассказывать об условиях содержания пленных в этой тюрьме, и тогда возникла идея создать такого героя и рассказать эту историю. Моей главной задачей было рассказать о сверхжестоком отношении к пленным, нечеловеческих муках и травмах, которые получают там люди. И этот ужас происходит не где-то далеко, а совсем рядом. Эти дикие вещи происходят сегодня в 21 веке в Европе, – рассказал Валентин Васянович.

Дочь режиссера сыграла одну из ролей

Роль военного хирурга в фильме сыграл Роман Луцкий, а роль его 12-летней дочери Полины – дочь самого Валентина Васяновича, Ника Мыслицкая.

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Также в фильме сыграли Надежда Левченко, Андрей Римарук, Игорь Шульга.

Постер к фильму "Відблиск" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Дата премьеры в Украине пока не объявлена.

Напомним, что на Венецианском кинофестивале в этом году представлены три украинских фильма, включая "Відблиск".

Как открылся Венецианский кинофестиваль в этом году:

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