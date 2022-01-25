Финалиста Нацотбора на Евровидение-2022 дисквалифицировали: кто заменит LAUD

LAUD покидает финал Нацотбора-2022 / Фото: Instagram

Только вчера зрители наконец-то узнали имена финалистов Нацобора, а уже сегодня стало известно, что певец LAUD дисквалифицирован из конкурса.

Причиной дисквалификации стало то, что трек "Head Under Water", с которым собрался покорять Евровидение был написан еще задолго до конкурса.

Реклама

Как сообщили в оргкомитете конкурса, после проверки оказалось, что музыкальная композиция была написана еще в 2018 и опубликована на YouTube-канале автора, что противоречит правилам конкурса.

Почему комитет не проверил песню LAUD до объявления финалистов, неизвестно. По информации некоторых источников, об этом руководству Нацотбора сообщил один из участников.

В свое оправдание LAUD заявил, что на самом деле с 2018 трек дорабатывался и сейчас звучит совершенно по-новому.

Реклама

Кто заменит LAUD в финале Нацотбора?

Как сообщили организаторы конкурса, место дисквалифицированного артиста займет певец Barleben с песней "Hear My Words".

Реклама

Какие песни представят участники?

По правилам конкурса трек для Национального отбора не должен быть обнародован и выходить в релиз, а также не использоваться в коммерческих целях до 1 сентября 2021 года.

Список финалистов и их треков:

Alina Pash – Тіні забутих предків

Barleben – Hear My Words

Cloudless – All be alright

Kalush Orchestra – Стефания

Michael Soul – Demons

Our Atlantic – Моя Любовь

Roxolana – GIRLZZZZ

Wellboy – Nozzy Bossy

Также ранее сообщалось о том, что финал Нацотбора в этом году будет проводить другой ведущий. Сергей Притула прокомментировал свой уход из проекта.