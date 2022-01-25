Фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2022 дискваліфікували: хто замінить LAUD

LAUD залишає фінал Нацвідбору-2022 / Фото: Instagram

Тільки вчора глядачі нарешті дізналися імена фіналістів Нацобора , а вже сьогодні стало відомо, що співак LAUD дискваліфікований із конкурсу.

Причиною дискваліфікації стало те, що трек Head Under Water, з яким зібрався підкорювати Євробачення, був написаний ще задовго до конкурсу.

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Як повідомили в оргкомітеті конкурсу, після перевірки виявилося, що музична композиція була написана ще у 2018 та опублікована на YouTube-каналі автора, що суперечить правилам конкурсу.

Чому комітет не перевірив пісню LAUD до оголошення фіналістів, невідомо. За інформацією деяких джерел, про це керівництву Нацвідбору повідомив один із учасників.

На своє виправдання LAUD заявив, що насправді з 2018 трек доопрацьовувався і зараз звучить абсолютно по-новому.

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Хто замінить LAUD у фіналі Нацвідбору?

Як повідомили організатори конкурсу, місце дискваліфікованого артиста займе співак Barleben із піснею "Hear My Words".

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Які пісні представлять учасники?

За правилами конкурсу трек для Національного відбору не повинен бути оприлюднений та виходити у реліз, а також не використовуватись у комерційних цілях до 1 вересня 2021 року.

Список фіналістів та їх треків:

Alina Pash – Тіні забутих предків

Barleben – Hear My Words

Cloudless – All be alright

Kalush Orchestra – Стефанія

Michael Soul – Demons

Our Atlantic – Моє Кохання

Roxolana – GIRLZZZZ

Wellboy – Nozzy Bossy

Також раніше повідомлялося, що фінал Нацвідбору цього року проводитиме інший ведучий. Сергій Притула прокоментував свій вихід з проекту .