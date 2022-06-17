Флаг Украины, подписанный лидером Kalush Orchestra, купили за 18,4 тыс. гривен

Победители "Евровидения-2022" Kalush Orchestra помогают Украине не только своим творчеством, но и участием в благотворительных акциях. Недавно коллектив смог продать свою знаменитую розовую панамку и хрустальный кубок, выигранный на песенном конкурсе, за огромную сумму на помощь ВСУ.

Также недавно на аукцион выставили государственный флаг Украины с подписью фронтмена Kalush Orchestra, Олега Псюка. Организацией акции занялись волонтеры из филиала "Союза украинок" в родном городе музыканта Калуше.

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Фото: facebook.com/soyuzukrainokkalush

Наивысшую ставку в 9200 гривен сделали Соломия Кобута и ее муж. И эта ставка выиграла! Однако супруги, проживающие в США, решили максимально помочь военным и Украине – и перечислили вдвое большую сумму – 18 400 гривен! – сообщили на странице организации в Facebook.

Фото: facebook.com/soyuzukrainokkalush

Деньги, которые удалось получить благодаря аукционы, пойдут на помощь бойца украинской армии, а именно на закупку тепловизоров.

Напомним, раньше Джамала выставила на продажу свое платье, в котором она выступала на "Евровидении".

Недавно мы также писали, что белорусские музыканты-оппозиционеры перепел хит Kalush Orchestrа Stefania с пожеланиями победы Украине.