Фото Бузовой смутило Сеть: Это вообще Оля?

Ольгу Бузову не узнали на новом фото / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова не раз попадалась на использовании фотошопа и фильтров. Телеведущая никак этот не комментирует, хоть в интервью говорит, что принимает себя такой какая есть. Тем не менее на новом снимке в Instagram Бузову не сразу узнали.

Сейчас Ольга находится на отдыхе. Вместе с друзьями она решила посетить один из ресторанов Стамбула. Для выхода телеведущая выбрала черное платье, с асимметричной юбкой и вырезом до самого бедра.

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Ольгу Бузову раскритиковали за фотошоп / Фото: instagram.com/buzova86

Но не все поклонники спешили оценить наряд Бузовой. Некоторое обратили внимание на большое количество ретуши и признались, что на снимках телеведущая сама на себя не похожа.

"Лицо не ее будто"

"Это вообще Оля?"

"Из-за фш не узнала"

"На себя не похожа"

Возможно, Ольга и увлекается ретушью фото. Но есть несколько простых секретов, как сделать снимки, чтобы потом их не нужно было обрабатывать.

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Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете:

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