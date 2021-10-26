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Бузова оконфузилась на чемпионате мира по боксу: "Учите английский, а не стрип-пластику" (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
26 октября, 07:56
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Ольга Бузова выступила на торжественном открытии чемпионата мира по боксу в Сербии. Телеведущая решила продемонстрировать свой английский, но из-за волнения произошел конфуз
Ольгу Бузову раскритиковали из-за произношения английского
Ольгу Бузову раскритиковали из-за произношения английского / Фото: instagram.com/buzova86

На чемпионате телеведущая исполнила песню "Катюша". Также Бузова спела свою песню "Мало половин" на английском языке. Телеведущую часто критикуют за вокал, но на это раз Ольге Бузовой досталось за английский язык.

Ольга сильно волновалась и в конце выступления перепутала слова. Вместо выражения "From Russia with love (Из России с любовью.)" Бузова сказала "From love with Russia" (Из любви с Россией).

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Внимательные подписчики телеведущей не могли не прокомментировать ее оговорку. Некоторые просто обратили внимание на сказанное Бузовой, а другие раскритиковали ее произношение и посоветовали заняться изучением английского языка.

  • "From love из Russia? Мне не послышалось?"
  • "Никогда не писала комментарии, но здесь просто невыносимо. Учите, Оля, английский язык, а не стрип-пластику, может будет лучше"
  • "Мои уши...Бузова, не надо больше ничего говорить на английском"
Скриншот:Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот:Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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