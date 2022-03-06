Галкин впервые ответил россиянам, которые критикуют его из-за поддержки Украины: Имею право на свое мнение

Максим Галкин прокомментировал свою позицию / Фото: Скриншот из YouTube/Юзефович

Максим Галкин не боится говорить, что в Украине война. Юморист один из первых прокомментировал вторжение России. Его концерты уже стали отменять в России. По слухам, Алла Пугачева и Максим Галкин покинули страну вместе с детьми. Артисты пока никаких комментариев не дают.

Но сегодня юморист опубликовал песню "Одуванчик" в исполнении Аллы Пугачевой.

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С Прощеным Воскресеньем! – подписал Галкин.

В комментариях под постом украинцы благодарили Максима Галкина за поддержку, а россияне критиковали его. Некоторым подписчикам артист решил ответить.

Одна из подписчиц написала, что государство кормило Галкина, а он так оплатил.

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Вы меня с кем-то путаете. Я с руки не ел. Я работал и кормил государство налогами. И как всякий гражданин имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится

Скриншот: Instagram

Некоторые поставили в пример путинистку Анну Нетребко, которую отстранили от постановок за границей. А Галкина назвали пылью

Я не знаю, как эти вопросы для себя решают Гиргеев и Нетребко, это их дело. Может, я и "пыль", но я не хочу, чтобы гибли люди

Скриншот

Кто-то просто разочарован и считает, что в России карьера Галкина закончилась.

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Не худший конец для карьеры

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Ранее, RU.TV прекратил сотрудничество с Аллой Пугачевой, Максимом Галкиным, Настей Каменских, Валерием Меладзе, Светланой Лободой из-за поддержки Украины.

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