Гарри Стайлз оказался недалеко от эпицентра стрельбы в Копенгагене. Реакция певца

Гарри Стайлз отменил концерт в Копенгагене из-за стрельбы / Фото: Getty Images, Page Six

Гарри Стайлз в последнее время много путешествует со своими концертами. Во время своего выступления в США британский исполнитель поддержал Украину, подняв над головой сине-желтый флаг.

А вот концерт Стайлза в Копенгагене пришлось отменить из-за трагических событий в городе. Недалеко от места, где должно было пройти шоу артиста случилась стрельба в торговом центре.

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Как сообщила полиция Копенгагена, 22-летний датчанин открыл стрельбу по людям. В результате теракта погибли три человека, еще несколько людей получили ранение. Стрелка сразу же задержали.

В своем Twitter-аккаунте Гарри Стайлз выразил соболезнования семьям погибших и извинился за отмену шоу.

Я убит горем вместе с жителями Копенгагена. Я обожаю этот город. Люди здесь такие добрые и полные любви. Я соболезную жертвам, их семьям и всем, кто пострадал. Мне жаль, что мы не смогли быть вместе. Пожалуйста, берегите друг друга, – написал исполнитель.

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Также у Гарри запланирован ряд выступлений по Европе. В рамках тура в июле певец планирует провести 14 выступлений, в том числе и в Кракове.

Гарри Стайлз продолжит тур по Европе

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