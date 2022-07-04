Гаррі Стайлз виявився неподалік епіцентру стрілянини в Копенгагені. Реакція співака

Гаррі Стайлз скасував концерт у Копенгагені через стрілянину / Фото: Getty Images,

Гаррі Стайлз останнім часом багато мандрує зі своїми концертами. Під час свого виступу у США британський виконавець підтримав Україну , піднявши над головою синьо-жовтий прапор.

А ось концерт Стайлза у Копенгагені довелося скасувати через трагічні події у місті. Неподалік місця, де мало пройти шоу артиста сталася стрілянина у торговому центрі.

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Як повідомила поліція Копенгагена, 22-річний данець відкрив стрілянину по людях. Внаслідок теракту загинули троє людей, ще кілька людей отримали поранення. Стрілка одразу ж затримали.

В своєму Twitter-акаунті Гаррі Стайлз висловив співчуття сім'ям загиблих і вибачився за відміну шоу.

Я вбитий горем разом із жителями Копенгагена. Я обожнюю це місто. Люди тут такі добрі та сповнені кохання. Я співчуваю жертвам, їхнім сім'ям та всім, хто постраждав. Мені шкода, що ми не змогли бути разом. Будь ласка, бережіть одне одного, – написав виконавець.

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Також у Гаррі заплановано низку виступів щодо Європи. У рамках туру у липні співак планує провести 14 виступів, у тому числі й у Кракові.

Гаррі Стайлз продовжить тур Європою

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