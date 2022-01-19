Некролог. Жизнь, творчество и романы одного из самых красивых французских актеров – Гаспара Ульеля

Как дань памяти артисту, вспоминаем интересные факты биографии, личную жизнь и фильмографию / Фото: Getty Images

Сегодня французские информационные агентства сообщили о том, что актер Гаспар Ульель погиб из-за травм, полученных в результате несчастного случая во время отдыха на горнолыжном курорте Ла-Розьер. Когда спасатели прибыли на место происшествия, Ульель был без сознания. 18 января актера в экстренном порядке вертолетом доставили в больничный центр Гренобля, но врачи уже не смогли ему помочь. 19 января Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет.

С мыслью о скоропостижном уходе актера мы будем свыкаться еще очень долго. В дань памяти знаменитости "Сегодня" детальнее рассказывает, чем запомнился Гаспар Ульель и почему его так будет не хватать.

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Гаспар Ульель трагически погиб в возрасте 37 лет / Фото: Getty Images

Гаспар Ульель всегда шел за своей мечтой и рано начал сниматься в кино

Гаспар Ульель появился на свет 25 ноября 1984 года в семье стилистов. Будучи юным, Гаспар Ульель хотел быть кинорежиссером. И чтобы воплотить мечту в жизнь, он после лицея поступил в университет Сен-Дени, где, собственно, и изучал кинематограф. Но доучиться ему не удалось, так как желание постигать знания на практике, а не в теории, стали поводом бросить учебу.

Фильмография и награды Гаспара Ульеля

Свою первую роль в кино Ульель получил в 12 лет. Одними из первых работ была короткометражка "Прозвище" 1990 года и фильм "Женщина в белом". Потом, в 2001 году, был мистический боевик Кристофа Гана "Братство волка", а через год – комедия Мишеля Блана "Целуй, кого хочешь" (2002). За роль в комедии он удостоился номинации на французскую национальную кинопремию "Сезар".

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Посещая актерские курсы Cours Florent, Гаспар смог покорить Андре Тешине, который в итоге дал ему главную роль в драме "Заблудшие" (2003). За нее актера номинировали на премию "Сезар".

Кинокритики не раз отмечали актерский талант Гаспара Ульеля / Фото: Getty Images

2004-й год стал для актера особенным, так как на экраны вышла детективная драма Жан-Пьера Жене "Долгая помолвка", экранизация одноименного романа французского писателя Себастьяна Жапризо. Ульель исполнил роль главного персонажа — солдата Манека. Эта роль принесла актеру мировую известность, а также награду "Сезар" как самому многообещающему молодому исполнителю.

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Отдельного внимания в фильмографии Гаспара Ульеля заслуживают также фильмы: "Последний день", "Дом Нины", "Париж, я люблю тебя", "Треть мира", "Плотина против Тихого океана", Удача винодела", "Ультиматум", "Принцесса де Монпансье", "Замкнутый круг".

В 2015-м году на экраны вышел приквел "Ганнибал: Восхождение", в котором Гаспар Ульель сыграл культовую роль людоеда и эстета Ганнибала Лектера. Фактически эта работа стала первой серьезной работой в карьере актера, где ему пришлось играть на неродном английском языке. Роль также принесла Гаспару порцию популярности, но все же не снискала одобрения у критиков.

Гаспар Ульель в знаковой киноработе "Ганнибал: Восхождение" / Фото: скриншот

Стоит упомянуть о фильме, который стал одним из самых значимых в карьере актера. Это байопик 2014-го года "Сен-Лоран. Стиль — это я" режиссера Бертрана Бонелло, где Гаспар исполнил роль самого кутюрье.

В последующие годы также вышли фильмы "Танцовщица" и "Это всего лишь конец света", за который Гаспар был номинирован на приз жюри за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале Ривьера.

Одой из последних работ стал сериал Marvel о супергероях "Лунный рыцарь", где он сыграл роль Антона Могарта/Полуночного человека.

Успехи на модельном поприще

Ульель являлся лицом бренда Longchamp, французской компании по производству кожи и предметов роскоши.

Также он был лицом Дома Chanel, шрам на лице этому не мешал, а даже добавлял шарма.

Личная жизнь Гаспара Ульеля

Что касается личной жизни Гаспара Ульеля, у него было много романов с известными женщинами. В 2005 году он имел краткосрочные отношения с Марион Котийяр. В этом же году и по 2008 год он встречался с французской актрисой Сесиль Кассель. В 2007 был короткий роман с Шарлоттой Казираги, с 2008 по 2013 был в отношениях с Джордан Крантелль.

По-настоящему серьезные отношения у актера завязались с французской моделью и певицей Гаэлль Пьетри, с которой они вместе были с 2013-го года. 9 февраля 2016 года у пары родился сын.

Гаспар Ульель и его возлюбленная Гаэлль Пьетри / Фото: Getty Images

Интересные факты из жизни Гаспара Ульеля

Преданные фанаты актера знают, что у него есть шрам на левой щеке, который появился из-за нападения добермана, когда актеру было 6 лет.

Гаспар был в восторге от писателя Милана Кундеры.

Еще у Гаспара был талант художника. Так, в фильме "Сен-Лоран. Стиль — это я", в сценах, где Сен-Лоран рисует и видны крупные планы его работ, это дело рук самого Гаспара.

Актер также был увлечен спортом, участвовал в лыжных соревнованиях, занимался теннисом, плаванием, скейтбордингом и серфингом.

После выхода фильма "Долгая помолвка" Ульеля длительное время считали геем, так как он очень удачно отыграл свой персонаж, молодого человека, который не интересуется женщинами.

Гаспар Ульель обожал творчество Милана Кундеры / Фото: Getty Images

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