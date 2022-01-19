Гаспар Ульель умер в результате несчастного случая – СМИ

Западная пресса сообщила неутешительные новости: скончался Гаспар Ульель

В возрасте 37 лет умер Гаспар Ульель... / Фото: Getty Images

В это невозможно поверить, но правда неумолима: в возрасте 37 лет трагически погиб Гаспар Ульель, знаменитый французский актер.

Такую информацию публикует издание Le Monde. Причиной смерти Гаспара Ульеля стали травмы, полученные во время катания на горнолыжном курорте, который находится на юго-востоке Франции. Актер упал и потерял сознание, пока что причина несчастного случая неизвестна, но говорят, он столкнулся с другим лыжником.

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Напомним, ранее французские СМИ писали о том, что когда спасатели прибыли на место происшествия, актер был без сознания. Затем его доставили вертолетом в университетский больничный центр города Гренобль. Но, к сожалению, медикам не удалось ему помочь.

Гаспар Ульель умер после полученной травмы / Фото: скриншот

Вы могли видеть Гаспара Ульеля в таких фильмах: "Сен-Лоран. Стиль — это я", "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Это всего лишь конец света" и других. В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции Сезар.

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У актера осталась возлюбленная — французская модель и певица Гаэлли Пьетри, а также 6-летний сын.

Несчастный случай оборвал жизнь одного из самых красивых мужчин Франции... / Фото: Getty Images

Память об артисте буде вечно жить в сердцах его родных, друзей и поклонников таланта. Соболезнуем...