Некролог. Життя, творчість та романи одного з найкрасивіших французьких акторів – Гаспара Ульєля

Як данину пам'яті артисту згадуємо цікаві факти біографії, особистого життя та фільмографію / Фото: Getty Images

Сьогодні французькі інформаційні агенції повідомили про те, що актор Гаспар Ульєль загинув через травми, отримані внаслідок нещасного випадку під час відпочинку на гірськолижному курорті Ла-Роз'єр. Коли рятувальники прибули на місце події, Ульєль був непритомний. 18 січня актора в екстреному порядку гелікоптером доставили до лікарняного центру Гренобля, але лікарі вже не змогли йому допомогти. 19 січня Гаспар Ульєль помер у віці 37 років.

З думкою про раптову смерть актора ми будемо звикати ще дуже довго. У данину пам'яті знаменитості "Сегодня" детальніше розповідає, чим запам'ятався Гаспар Ульєль і чому його так не вистачатиме.

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Гаспар Ульєль трагічно загинув у віці 37 років / Фото: Getty Images

Гаспар Ульєль завжди йшов за своєю мрією і рано почав зніматися у кіно

Гаспар Ульєль народився 25 листопада 1984 року у сім'ї стилістів. Будучи юним, Гаспар Ульєль хотів бути кінорежисером. І щоб втілити мрію в життя, він після ліцею вступив до університету Сен-Дені, де, власне, вивчав кінематограф. Але довчитися йому не вдалося, оскільки бажання осягати знання практично, а не теоретично, стали приводом залишити навчання.

Фільмографія та нагороди Гаспара Ульєля

Свою першу роль у кіно Ульєль отримав у 12 років. Одними з перших робіт була короткометражка "Прізвисько" 1990 року та фільм "Жінка у білому". Згодом, у 2001 році, був містичний бойовик Крістофа Гана "Братство вовка", а через рік – комедія Мішеля Блана "Цілуй, кого хочеш" (2002). За роль у комедії він удостоївся номінації на французьку національну кінопремію "Сезар".

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Відвідуючи акторські курси Cours Florent, Гаспар зміг підкорити Андре Тешине, який у підсумку дав йому головну роль у драмі "Ті, що заблукали" (2003). За неї актора номінували на премію Сезар.

Кінокритики неодноразово відмічали акторський талант Гаспара Ульєля / Фото: Getty Images

2004 рік став для актора особливим, оскільки на екрани вийшла детективна драма Жан-П'єра Жене "Довгі заручини", екранізація однойменного роману французького письменника Себастьяна Жапризо. Ульєль виконав роль головного персонажа – солдата Манека. Ця роль принесла актору світову популярність, а також нагороду "Сезар" як найбагатшого молодого виконавця.

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На окрему увагу у фільмографії Гаспара Ульєля заслуговують також фільми: "Останній день", "Будинок Ніни", "Париж, я люблю тебе", "Третина світу", "Дамба проти Тихого океану", "Удача винороба", "Ультиматум", "Принцеса де Монпансьє", "Замкнене коло".

У 2015-му році на екрани вийшов приквел "Ганнібал: Сходження", в якому Гаспар Ульєль зіграв культову роль людожера та естета Ганнібала Лектера. Фактично ця робота стала першою серйозною роботою в кар'єрі актора, де йому довелося грати нерідною англійською мовою. Роль також принесла Гаспару порцію популярності, але все ж таки не здобула схвалення у критиків.

Гаспар Ульєль у знаковій кінороботі "Молодий Ганнібал" / Фото: скріншот

Варто згадати про фільм, який став одним із найзначніших у кар'єрі актора. Це байопік 2014 року "Сен-Лоран. Стиль – це я" режисера Бертрана Бонелло, де Гаспар виконав роль самого кутюр'є.

У наступні роки також вийшли фільми "Танцівниця" та "Це всього лише кінець світу", за який Гаспар був номінований на приз журі за найкращу чоловічу роль на Міжнародному кінофестивалі Рів'єра.

Однією з останніх робіт став серіал Marvel про супергероїв "Місячний лицар" , де він зіграв роль Антона Могарта/Опівнічної людини

Успіхи у модельній сфері

Ульєль був обличчям бренду Longchamp, французької компанії з виробництва шкіри та предметів розкоші.

Також він був обличчям Дому Chanel, шрам на обличчі цьому не заважав, а навіть додавав шарму.

Особисте життя Гаспара Ульєля

Що стосується особистого життя Гаспара Ульєля, він мав багато романів з відомими жінками. У 2005 році він мав короткострокові відносини з Маріон Котійяр. Цього ж року і до 2008 року він зустрічався з французькою актрисою Сесіль Кассель. У 2007 був короткий роман з Шарлоттою Казираги, з 2008 по 2013 був у відносинах з Джордан Крантель.

По-справжньому серйозні стосунки в актора зав'язалися з французькою моделлю та співачкою Гаель П'єтрі, з якою вони разом були з 2013 року. 9 лютого 2016 року у пари народився син.

Гаспар Ульєль та його кохана Гаелль П'єтрі / Фото: Getty Images

Цікаві факти з життя Гаспара Ульєля

Віддані фанати актора знають, що він має шрам на лівій щоці, який з'явився через напад добермана, коли майбутньому акторові було 6 років.

Гаспар був у захваті від письменника Мілана Кундери.

Ще Гаспар мав талант художника. Так, у фільмі "Сен-Лоран. Стиль – це я", у сценах, де Сен-Лоран малює і видно великі плани його робіт, це справа рук самого Гаспара.

Актор брав участь у лижних змаганнях, займався плаванням, скейтбордингом, серфінгом та тенісом.

Після виходу фільму "Довгі заручини" Ульєля тривалий час вважали геєм, оскільки він дуже вдало відіграв свій персонаж, молоду людину, яка не цікавиться жінками.

Гаспар Ульєль обожнював творчість Мілана Кундери / Фото: Getty Images

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