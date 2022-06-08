Go_A, Друга Ріка и другие украинские артисты, которые едут на гастроли за границу: расписание концертов

Кто из украинских артистов едет в тур за границу - расписание концертов / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/go_a_band, instagram.com/drugarika
Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину сферу шоу-бизнеса значительно подкосила пандемия COVID-19 – концертов и мероприятий, на которых могли бы выступить украинские артисты стало гораздо меньше, и то – их проводили с определенными ограничениями. Что уже говорить о нынешнем времени, когда многие представители сферы культуры либо пошли в ВСУ защищать родину, либо стали волонтерами.
Остальным артистам остается поднимать дух украинцам на более-менее "спокойных" территориях, а также ездить за рубеж, чтобы собирать финансовую помощь Украине на благотворительных концертах и напоминать миру о том, что война в Украине продолжается.
Кто из украинских музыкантов в ближайшее время отправится в тур за границу – узнайте в материале "Сегодня".
"Друга Ріка"
Тур знаменитой украинской рок-группы "Друга Ріка" называется "Хто, якщо не ми?". За время первой части тура по Украине и Европе ребятам удалось собрать 882 891 грн – деньги пошли на покупку двух внедорожников, ста матрацов-спальников и трех тактических планшетов для батальона спецназа, в котором служит брат фронтмена группы Валерия Харчишина.
"Друга Ріка" продолжит тур. Выступления пройдут по такому графику:
- 10 июня – Париж, Франция;
- 14 июня – Вроцлав, Польша;
- 19 июня – Гданьск, Польша;
- 20 июня – Лодзь, Польша;
- 21 июня – Варшава, Польша.
Также музыканты примут участие:
- 12 июня – в благотворительном вечере Stand With Ukraine в Ницце. Прибыль от события будет передана на помощь Украине.
- 17 июня – в марафоне "Ночь Культуры" в Вильнюсе, организованном литовской авторской ассоциацией LATGA, партнерами украинской общественной организации "УААСП". Вход на марафон бесплатный.
Go_A
У группы Go_A намечается большой тур по городам Европы и Америки! Только в июне группа выступит на шести фестивалях, билеты на которые уже явно раскуплены.
В июне выступления пройдут по такому графику:
- 17 июня – Виннипег, Канада, Winnipeg Jazz Festival
- 19 июня – Торонто, Канада, Luminato Festival
- 23 июня – Прага, Чехия, Metronome Festival
- 25 июня – Пилтон, Великобритания, Glastonbury Festival
- 27 июня – Лондон, Великобритания, The Garage
- 30 июня – Лоле, Португалия, Festival MED
Quest Pistols
Участники группы Quest Pistols в оригинальном составе отправятся в туре уже в июле. Средства от продажи билетов будут переданы в помощь Украине через гуманитарные организации и фонды.
Выступления пройдут по такому графику:
- 09 июля – Варшава
- 12 июля – Вильнюс
- 14 июля – Таллин
- 15 июля – Рига
- 17 июля – Прага
- 19 июля – Берлин
"Один в каное"
Украинская инди-группа начала серию благотворительных концертов в Европе. Цель гурппы – собрать 1 000 000$ и передать его в поддержку защитников Украины!
Расписание концертов:
- 2 июня, Испания, Мадрид
- 3 июня, Испания, Барселона
- 9 июня, Испания, Малага
- 10 июня, Испания, Севилья
- 12 июня, Португалия, Порту
- 28 июня, Эстония, Таллин
- 30 июня, Литва, Вильнюс
- 2 июля, Польша, Варшава
Злата Огневич, Wellboy, ВВ в европейском туре в поддержку Украины
В июне стартует ряд масштабных концертов с популярными украинскими артистами и музыкантами. Главные площади Польши, Чехии, Австрии, Германии, Италии, Испании и многих других европейских стран станут рупором украинской музыки и культуры.
Уже 10 июня в Варшаве в парке Агриколь в 19:00 пройдет благотворительный концерт в рамках тура "Життя Переможе / Life Will Win" , на котором выступят MONATIK, "Воплі Відоплясова", Pianoboy, Злата Огневич, Wellboy и другие исполнители. 12 июня концерт пройдет в еще одном польском городе – Вроцлаве.
К слову, Wellboy также выступит в Pijana Wiśnia в Врашаве 11 июня.
А пока звезды гастролируют, предлагаем послушать песни украинских исполнителей, которые были выпущены после полномасштабного вторжения РФ в Украину.