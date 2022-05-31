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Бывшие участники Quest Pistols воссоединились и отправляются в тур по Европе

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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31 мая, 20:50
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Участники популярной группы Quest Pistols объявили, что объединятся на время благотворительного тура по нескольким города Европы
Quest Pistols воссоединятся ради благотворительного тура
Quest Pistols воссоединятся ради благотворительного тура

О том, что музыканты собираются поехать в тур, на своей странице в Instagram сообщили все экс-участники коллектива – Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк.

Они опубликовали афишу концертов группы в Европе. Так, Quest Pistols выступят в Варшаве, Вильнюсе, Таллине, Риге, Праге и Берлине.

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Средства, собранные вместе с вами от продажи билетов, будут использованы в помощь Украине через авторитетные гуманитарные организации и фонды. Погружайся в теплую ностальгию и делай свой вклад в помощь! – написал Костя Боровский.

Оригинальный состав под оригинальным брендом. Тот же QUEST PISTOLS! – подписал афишу Антон Савлепов.

Скриншот: Instagram

Что известно про Quest Pistols?

Одни из самых популярных хитов группы – "Я твой наркотик", "Белая стрекоза любви", "Дни гламура", "Он рядом".

Группа Quest Pistols в оригинальном составе существовала с 2007 по 2016 годы. Группа берет свое начало из танцевального балета Quest, участниками которого были Савлепов, Боровский и Горюк. В 2011 году группу покинул Константин Боровский, а на его место пришел Даниил Мацейчук.

С июня 2013 года по апрель 2014 года группа гастролировала в составе двух солистов — Антона Савлепова и Никиты Горюка, а также таинственного участника в маске, но уже в апреле 2014 года состав пополнился новыми героями. Ими стали Иван Криштофоренко, Вашингтон Саллес и Мариам Туркменбаева.

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Фото: соцсети

В сентябре 2015 года из группы ушел Никита Горюк. Вслед за ним, в январе 2016 года коллектив покинул последний фронтмен Антон Савлепов. Примерно в это же время первоначальное трио в составе Антона Савлепова, Никиты Горюк и Константина Боровского решили собраться вновь и предстали перед публикой в качестве группы "Агонь". В 2017 году группу покинул Никита Горюк. Он занялся своим личным проектом под названием ZVEROBOY.

Напомним, экс-коллега Дантеса Олейник представил новую версию хита Пономарева.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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