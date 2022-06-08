Go_A, Друга Ріка та інші українські артисти, які їдуть на гастролі за кордон: розклад концертів

Хто з українських артистів їде в туру за кордон - розклад концертів / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/go_a_band,

Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну сферу шоу-бізнесу значно підкосила пандемія COVID-19 – концертів та заходів, на яких могли б виступити українські артисти, стало значно менше, ба більше – їх проводили з певними обмеженнями. Що вже говорити про нинішній час, коли багато представників сфери культури або пішли у ЗСУ захищати батьківщину, або стали волонтерами.

Решті артистів залишається піднімати дух українцям на більш-менш "спокійних" територіях, а також їздити за кордон, щоб збирати фінансову допомогу Україні на благодійних концертах і нагадувати світові про те, що війна в Україні триває.

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Хто з українських музикантів найближчим часом вирушить у тур за кордон – дізнайтесь у матеріалі "Сьогодні".

"Друга Ріка"

Тур знаменитого українського рок-гурту "Друга Ріка" називається "Хто, якщо не ми?". За час першої частини туру Україною та Європою хлопцям вдалося зібрати 882 891 грн – гроші пішли на покупку двох позашляховиків, ста матраців-спальників та трьох тактичних планшетів для батальйону спецназу, в якому служить брат фронтмена гурту Валерія Харчишина.

"Друга Ріка" продовжить тур. Виступи пройдуть за таким графіком:

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10 червня – Париж, Франція;

14 червня – Вроцлав, Польща;

19 червня – Гданськ, Польща;

20 червня – Лодзь, Польща;

21 червня – Варшава, Польща.

Також музиканти візьмуть участь:

12 червня – у благодійному вечорі Stand With Ukraine у Ніцці. Прибуток від події буде передано на допомогу Україні.

17 червня – у марафоні "Ніч Культури" у Вільнюсі, організованому литовською авторською асоціацією LATGA, партнерами української громадської організації "УААСП". Вхід на марафон безкоштовний.

Коли і де виступатиме "Друга Ріка" у Європі

Go_A

У гурту Go_A намічається великий тур містами Європи та Америки! Лише у червні гурт виступить на шести фестивалях, квитки на які вже явно розкуплені.

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У червні виступи пройдуть за таким графіком:

17 червня – Вінніпег, Канада, Winnipeg Jazz Festival

19 червня – Торонто, Канада, Luminato Festival

23 червня – Прага, Чехія, Metronome Festival

25 червня – Пілтон, Велика Британія, Glastonbury Festival

27 червня – Лондон, Велика Британія, The Garage

30 червня – Лоле, Португалія, Festival MED

Go_A виступлять на фестивалях у Європі та Канаді / Фото: instagram.com/go_a_band

Quest Pistols

Учасники гурту Quest Pistols в оригінальному складі вирушать у турі вже у липні. Кошти від продажу квитків буде передано на допомогу Україні через гуманітарні організації та фонди.

Виступи пройдуть за таким графіком:

09 липня – Варшава

12 липня – Вільнюс

14 липня – Таллінн

15 липня – Рига

17 липня – Прага

19 липня – Берлін

Фото: instagram.com/anton_savlepov

"Один в каное"

Український інді-гурт розпочав серію благодійних концертів у Європі. Мета гурту – зібрати 1 000 000$ і передати його на підтримку захисників України!

Розклад концертів:

10 червня, Іспанія, Севілья

12 червня, Португалія, Порту

28 червня, Естонія, Таллінн

30 червня, Литва, Вільнюс

2 липня, Польща, Варшава

Гурт "Один у каное" вирушив у благодійний тур / Фото: facebook.com/odynvkanoe

Злата Огнєвіч, Wellboy, ВВ у європейському турі на підтримку України

Стартує низка масштабних концертів із популярними українськими артистами та музикантами. Головні площі Польщі, Чехії, Австрії, Німеччини, Італії, Іспанії та багатьох інших європейських країн стануть рупором української музики та культури.

Вже 10 червня у Варшаві у парку Агріколь о 19:00 пройде благодійний концерт у рамках туру "Життя Переможе / Life Will Win", на якому виступатимуть MONATIK, "Воплі Відоплясова", Pianoboy, Злата Огнєвіч, Wellboy та інші виконавці. 12 червня концерт пройде в ще одному польському місті – Вроцлав.

До речі, Wellboy також виступить у Pijana Wiśnia у Врашаві 11 червня.

Фото: Instagram

А поки що зірки гастролюють, пропонуємо послухати пісні українських виконавців, які було випущено після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.