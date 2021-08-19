Go_A выиграли в престижном европейском конкурсе за свой яркий номер на Евровидении-2021

Go_A получили престижную премию / Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

В этот раз электрофолк-группа Go_A, гонорар которой после "Евровидения-2021" подскочил в три раза, победила в конкурсе Vision Music Award. Артисты выиграли сразу в двух номинациях: за "Лучшую сценическую постановку" и "Лучшее использование реквизита". Награду присудил самый популярный независимый сайт-обозреватель "Евровидения" Wiwibloggs.

Радостными новостями Go_A поделились в своем Instagram-аккаунте.

Евровидение не заканчивается никогда! Мы выиграли конкурс Vision Music Awards от крупнейшего независимого обозревателя Евровидение Wiwibloggs, сразу в двух номинациях: "Лучшая сценическая постановка" и "Лучшее использование реквизита"! – написали Go_A.

Группа поблагодарила свою команду, включая хореографа Константина Томильченко, за постановку их яркого номера на конкурсе.

Напомним, что Go_A заняли второе место на "Евровидении-2021" по зрительскому голосованию.

Как выступили Go_A с песней "Шум" в финале – смотрите:

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