Go_A виграли в престижному європейському конкурсі за свій яскравий номер на Євробаченні-2021

Go_A отримали престижну премію / Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

Цього разу електрофолк-гурт Go_A, гонорар якого після "Євробачення-2021" підскочив в три рази, переміг в конкурсі Vision Music Award. Артисти виграли відразу у двох номінаціях: за "Найкращу сценічну постановку" і "Найкраще використання реквізиту". Нагороду присудив найпопулярніший незалежний сайт-оглядач "Євробачення" Wiwibloggs.

Радісними новинами Go_A поділилися у своєму Instagram-акаунті.

Євробачення не закінчується ніколи! Ми виграли конкурс Vision Music Awards від найбільшого незалежного оглядача Євробачення Wiwibloggs, відразу у двох номінаціях: "Найкраща сценічна постановка" та "Найкраще використання реквізиту"! – написали Go_A.

Гурт подякував своїй команді, включаючи хореографа Костянтина Томільченко, за постановку їхнього яскравого номера на конкурсі.

Нагадаємо, що Go_A посіли друге місце на "Євробаченні-2021" за глядацьким голосуванням.

Як виступили Go_A з піснею "Шум" в фіналі – дивіться:

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