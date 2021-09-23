Горбунов признался, что их сын с Осадчей хотел другое имя для младшего брата

Юрий Горбунов рассказал, кто выбирал имя для младшего сына / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Эксклюзивно в программе "Зірковий шлях" на телеканале Украина Юрий Горбунов признался, что имя Даниил выбрала Катя Осадчая. А младший сын Иван изначально хотел другое имя для брата.

Иван предлагал имя Андрей, и он настаивал на нем. Наверное, так и было бы. Но Катя хотела больше Даниил, у меня какой-то конкретной позиции не было. Ну, кто рожал, тот и имеет право первого слова, – рассказал телеведущий.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

Иван только спустя несколько дней после рождения брата согласился с именем, которое выбрала мама.

Крестить младшего сына пара планирует до зимы. С крестными уже определились, но кто это будет Юрий Горбунов не стал говорить.

Также отметим, что у Кати есть старший сын Илья, который родился в браке с бизнесменом Олегом Полищуком. В сентябре Илье исполнится 19 лет.

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