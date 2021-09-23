Горбунов зізнався, що їх з Осадчою син хотів інше ім'я для молодшого брата

Юрій Горбунов розповів, хто обирав ім'я для молодшого сина / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy
Ексклюзивно в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі Україна Юрій Горбунов зізнався, що ім'я Данило вибрала Катя Осадча . А молодший син Іван спочатку хотів інше ім'я для брата.
Іван пропонував ім'я Андрій, і він наполягав на ньому. Напевно, так і було б. Але Катя хотіла більше Данило, у мене якоїсь конкретної позиції не було. Ну, хто народжував, той і має право першого слова, – розповів телеведучий.
Іван тільки через декілька днів після народження брата погодився з ім'ям, яке вибрала мама.
Хрестити молодшого сина пара планує до зими. З хрещеними вже визначилися, але хто це буде Юрій Горбунов не став говорити.
Також зазначимо, що у Каті є старший син Ілля, який народився в шлюбі з бізнесменом Олегом Поліщуком. У вересні Іллі виповниться 19 років.
Інші новини про зірок:
- Як виглядає старший син Каті Осадчої – рідкісні фото.
- Катя Осадча вперше показала свої вагітні фото на підборах .
Читайте також: