Гордон смутил фанов черно-белым кадром: "С такими фото от Дмитрия тревога только повысилась!"

Дмитрий Гордон "взорвал" Сеть новым фото. / Фото: instagram.com/gordondmytro/

На этот раз Дмитрий Гордон, которому подарили персональный ковер, опубликовал в соцсети черно-белый снимок. В кадре журналист предстал в костюме и со строгим выражением лица.

Под своим новым постом в Instagram он призвал "уйти тревогу". Вероятно, Гордон имеет в виду сегодняшнюю ситуацию, сложившуюся на политической арене, о которой уже высказывался Андрей Макаревич.

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Пусть тревога уйдет, – лаконично подписал фото журналист.

Фолловеры не смогли пройти мимо такого мессенджера Гордона и его нового фото:

Лично у меня с такими фото от Дмитрия тревога только повысилась!

Мир всему миру.

Я в а*уе.

Нет войне.

Дмитрий, вы за black lives matter?

Крестный Гордон.

Нельзя же быть таким сексуальным.

Скриншот Instagram/gordondmytro

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Напомним, ранее Дмитрий Гордон в объятиях с женой Олесей Бацман взбудоражил Сеть.