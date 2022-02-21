Гордон смутил фанов черно-белым кадром: "С такими фото от Дмитрия тревога только повысилась!"

Дмитрий Гордон "взорвал" Сеть новым фото. / Фото: instagram.com/gordondmytro/
На этот раз Дмитрий Гордон, которому подарили персональный ковер, опубликовал в соцсети черно-белый снимок. В кадре журналист предстал в костюме и со строгим выражением лица.
Под своим новым постом в Instagram он призвал "уйти тревогу". Вероятно, Гордон имеет в виду сегодняшнюю ситуацию, сложившуюся на политической арене, о которой уже высказывался Андрей Макаревич.
Пусть тревога уйдет, – лаконично подписал фото журналист.
Фолловеры не смогли пройти мимо такого мессенджера Гордона и его нового фото:
- Лично у меня с такими фото от Дмитрия тревога только повысилась!
- Мир всему миру.
- Я в а*уе.
- Нет войне.
- Дмитрий, вы за black lives matter?
- Крестный Гордон.
- Нельзя же быть таким сексуальным.
Напомним, ранее Дмитрий Гордон в объятиях с женой Олесей Бацман взбудоражил Сеть.