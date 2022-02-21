Гордон збентежив фанів чорно-білим кадром: "З такими фото від Дмитра тривога лише підвищилася!"

Дмитро Гордон "підірвав" Мережу новим фото. / Фото: instagram.com/gordondmytro/

Цього разу Дмитро Гордон, якому подарували персональний килим, опублікував у соцмережі чорно-білий знімок. У кадрі журналіст постав у костюмі і зі строгим виразом обличчя.

Під своїм новим дописом у Instagram він закликав "піти тривогу". Ймовірно, Гордон має на увазі сьогоднішню ситуацію, що склалась на політичній арені, про яку вже висловлювався Андрій Макаревич.

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Нехай тривога піде, – лаконічно підписав фото журналіст.

Фоловери не змогли пройти повз такого месенджера Гордона та його нового фото:

Особисто у мене з такими фото від Дмитра тривога лише підвищилася!

Мир усьому світу.

Я в а*ує.

Ні війні.

Дмитро, ви за black lives matter?

Хресний Гордон.

Не можна ж бути таким сексуальним.

Скріншот Instagram/gordondmytro

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Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон в обіймах з дружиною Олесею Бацман розбурхав Мережу.