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Горить, палає техніка ворожа: Пономарев, DZIDZIO, Антитіла подняли настроение украинцам новой песней

Анна Пономаренко
18 апреля, 10:11
Александр Пономарев сочинил новую композицию о победе Украины. Вместе с ним спели несколько известных украинских артистов

Александр Пономарев выпустил песню, поднимающую боевой дух украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины украинские музыканты не только пошли защищать родину, но еще и успели написать новые песни! Недавно Наталья Могилевская выпустила патриотическую рок-песню, а сегодня Александр Пономарев представил новую композицию.

В записи песни и клипа, которая точно поднимет настроение и боевой дух всех украинцев, приняли участие: юмористы и шоумены Евгений Кошевой и Юрий Ткач, группа "Антитіла", певец Петр Черный, а также Михаил Хома (DZIDZIO).

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"Горить-палає техніка ворожа,

Рідна Україна переможе!

Горить-палає і ще спалахуй,

Рускій корабль -...гей-гей!" – так звучит припев песни.

Украинцы оценили трек и написали десятки положительных комментариев под клипом на YouTube:

  • Дякуємо за підтримку бойового духу! Слава Україні! Слава Героям, захисникам та українським співакам! Україна переможе!
  • Дякую за пісню Вам, пане Олександре, дякую всім, хто приймав участь у записі пісні. Слава ЗСУ і всім захисникам України!
  • Як завжди клас! Молодці! СЛАВА УКРАЇНІ!
Скриншот: YouTube

Напомним, ранее группа THE HARDKISS выпустила актуальный трек "Як ти?"