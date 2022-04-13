Наталья Могилевская посвятила вдохновляющую песню героической украинской нации: премьера "Ми будем стояти!"

Известная украинская певица выпустила патриотическую песню, которую сейчас надо услышать каждому

Певица выпустила приободряющую песню / Фото: скриншот

Для всех украинцев эта весна – расстрелянная из-за российского вторжения в Украину. Больше нет места развлекательным песням. Им на смену пришли патриотические, мотивирующие, на злобу дня. На этой неделе, кроме непростой композиции Ирины Федишин, вышла песня у Натальи Могилевской.

Слова и музыка песни "Ми будем стояти!" – Натальи Могилевской и Юрия Рыбчинского. Следующие строки очень вдохновляют:

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Я голос твій, моя Україно.

Ніколи я тебе не покину

Ведуть всі дороги до перемоги!

Вона понад усе!!!

Могилевская и Рыбчинский / скриншот видео

В ролике артистка показала кадры с военными, волонтерами, простыми украинцами, которые сейчас каждый на своем месте старается приблизить наше победу.

Не пропустите новую патриотическую песню "Ми будем стояти!" Натальи Могилевской!

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