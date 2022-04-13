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Наталья Могилевская посвятила вдохновляющую песню героической украинской нации: премьера "Ми будем стояти!"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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13 апреля, 09:39
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Известная украинская певица выпустила патриотическую песню, которую сейчас надо услышать каждому
Певица выпустила приободряющую песню
Певица выпустила приободряющую песню / Фото: скриншот

Для всех украинцев эта весна – расстрелянная из-за российского вторжения в Украину. Больше нет места развлекательным песням. Им на смену пришли патриотические, мотивирующие, на злобу дня. На этой неделе, кроме непростой композиции Ирины Федишин, вышла песня у Натальи Могилевской.

Слова и музыка песни "Ми будем стояти!" – Натальи Могилевской и Юрия Рыбчинского. Следующие строки очень вдохновляют:

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Я голос твій, моя Україно.
Ніколи я тебе не покину
Ведуть всі дороги до перемоги!
Вона понад усе!!!

Могилевская и Рыбчинский / скриншот видео

В ролике артистка показала кадры с военными, волонтерами, простыми украинцами, которые сейчас каждый на своем месте старается приблизить наше победу.

Не пропустите новую патриотическую песню "Ми будем стояти!" Натальи Могилевской!

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Напомним, ранее группа THE HARDKISS выпустила актуальный трек "Як ти?"

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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