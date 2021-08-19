Группа Go_A станет звездной гостей первого выпуска шоу «Співають всі!» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Популярная группа "Go_A", которая в этом году представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение", появится в первом эфире вокального шоу. Группа исполнит свой хит "ШУМ", а солистка Екатерина Павленко займет место среди "сотни" звездных экспертов.
Свое участие в шоу в качестве судьи Екатерина прокомментировала так:
Очень приятно быть частью этого шоу. Мне кажется, что петь – это классно! И круто, что все больше украинцев начинают это делать – это интересно и позитивно! Поэтому ждем новый контент и следим за участниками.
Самая острая в своих комментариях – Приходько: Могилевская о закулисье шоу "Співають всі!"
Певица отметила – ранее неоднократно участвовала в различных вокальных кастингах и конкурсах, но в судейском кресле будет сидеть впервые, поэтому ей интересно узнать, что происходит с другой стороны шоу. Также артистка дала несколько ценных советов, как обратить на себя внимание в подобных шоу:
Прежде всего скажу, что не стоит пытаться понравиться всем. Главное – показать себя настоящего и этим запомниться людям. Вообще, когда человек пытается что-то кому-то доказать – это не выглядит естественно, а когда остаешься ты самим собой – это покоряет. Надо чувствовать песню и вкладывать в нее душу.
А вот для самой Екатерины Павленко участие в таких шоу – настоящий стресс, поэтому она обещает оказать поддержку каждому участнику:
Для меня все конкурсы – это большой стресс. Да и в роли судьи будет не менее сложно, ведь я всех люблю и мне всех жалко. Я могу в каждом найти хорошие черты.
Певица надеется, что ее оценка максимально положительно повлияет на развитие каждого участника.
Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей таких стран мира, как:
- Италия,
- Франция,
- Австралия,
- Нидерланды,
- Бразилия,
- Дания,
- Польша и другие.
Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Победитель нового проекта канала "Украина" получит денежный приз в размере полмиллиона гривен. Ведущим вокального шоу стал Владимир Остапчук.
Смотрите премьеру грандиозного шоу "Співають всі!" в субботу, 21 августа, в 21:00 на телеканале "Украина".
Наталья Могилевская, которая стала звездным капитаном шоу "Співають всі", сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":
Ранее мы писали о первой десятке судей шоу "Співають всі", куда вошли Jerry Heil, Миша Романова и Виктор Павлик.