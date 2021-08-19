Група Go_A стане зірковою гостею першого випуску шоу "Співають всі!"

Група Go_A стане зірковою гостей першого випуску шоу «Співають всі!» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
Популярний гурт "Go_A", який в цьому році представляв Україну на пісенному конкурсі "Євробачення", з'явиться в першому ефірі вокального шоу. Група виконає свій хіт "ШУМ", а солістка Катерина Павленко займе місце серед "сотні" зіркових експертів.
Свою участь в шоу в якості судді Катерина прокоментувала так:
Дуже приємно бути частиною цього шоу. Мені здається, що співати – це класно! І круто, що все більше українців починають це робити – це цікаво і позитивно! Тому чекаємо новий контент і стежимо за учасниками.
Найгостріша у своїх коментарях – Приходько: Могилевська про лаштунки шоу "Співають всі!"
Співачка зазначила – раніше неодноразово брала участь в різних вокальних кастингах та конкурсах, але в суддівському кріслі буде сидіти вперше, тому їй цікаво дізнатися, що відбувається з іншого боку шоу. Також артистка дала кілька цінних порад, як звернути на себе увагу в подібних шоу:
Перш за все скажу, що не варто намагатися сподобатися всім. Головне – показати себе справжнього і цим запам'ятатися людям. Взагалі, коли людина намагається щось комусь довести – це не виглядає природно, а коли залишаєшся ти самим собою – це підкорює. Треба відчувати пісню і вкладати в неї душу.
А от для самої Катерини Павленко участь в таких шоу – справжній стрес, тому вона обіцяє надати підтримку кожному учаснику:
Для мене всі конкурси – це великий стрес. Та й в ролі судді буде не менш складно, адже я всіх люблю і мені всіх шкода. Я можу в кожному знайти хороші риси.
Співачка сподівається, що її оцінка максимально позитивно вплине на розвиток кожного учасника.
Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів таких країн світу, як:
- Італія,
- Франція,
- Австралія,
- Нідерланди,
- Бразилія,
- Данія,
- Польща та інші.
Україна стала вісімнадцятою країною, в якій буде виходити це музичне шоу. Переможець нового проекту каналу "Україна" отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень. Ведучим вокального шоу став Володимир Остапчук.
Дивіться прем'єру грандіозного шоу "Співають всі!" в суботу, 21 серпня, о 21:00 на телеканалі "Україна".
Наталя Могилевська, яка стала зірковим капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":
Раніше ми писали про першу десятку суддів шоу "Співають всі", куди увійшли Jerry Heil, Міша Романова та Віктор Павлік.