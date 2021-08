Група Go_A стане зірковою гостею першого випуску шоу "Співають всі!"

Група Go_A стане зірковою гостей першого випуску шоу «Співають всі!» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Популярний гурт "Go_A", який в цьому році представляв Україну на пісенному конкурсі "Євробачення", з'явиться в першому ефірі вокального шоу. Група виконає свій хіт "ШУМ", а солістка Катерина Павленко займе місце серед "сотні" зіркових експертів.

Свою участь в шоу в якості судді Катерина прокоментувала так:

Дуже приємно бути частиною цього шоу. Мені здається, що співати – це класно! І круто, що все більше українців починають це робити – це цікаво і позитивно! Тому чекаємо новий контент і стежимо за учасниками.

Співачка зазначила – раніше неодноразово брала участь в різних вокальних кастингах та конкурсах, але в суддівському кріслі буде сидіти вперше, тому їй цікаво дізнатися, що відбувається з іншого боку шоу. Також артистка дала кілька цінних порад, як звернути на себе увагу в подібних шоу:

Перш за все скажу, що не варто намагатися сподобатися всім. Головне – показати себе справжнього і цим запам'ятатися людям. Взагалі, коли людина намагається щось комусь довести – це не виглядає природно, а коли залишаєшся ти самим собою – це підкорює. Треба відчувати пісню і вкладати в неї душу.

А от для самої Катерини Павленко участь в таких шоу – справжній стрес, тому вона обіцяє надати підтримку кожному учаснику:

Для мене всі конкурси – це великий стрес. Та й в ролі судді буде не менш складно, адже я всіх люблю і мені всіх шкода. Я можу в кожному знайти хороші риси.

Співачка сподівається, що її оцінка максимально позитивно вплине на розвиток кожного учасника.

Телеканал "Україна" готує унікальне шоу за форматом All Together Now / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів таких країн світу, як:

Італія,

Франція,

Австралія,

Нідерланди,

Бразилія,

Данія,

Польща та інші.

Україна стала вісімнадцятою країною, в якій буде виходити це музичне шоу. Переможець нового проекту каналу "Україна" отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень. Ведучим вокального шоу став Володимир Остапчук.

Дивіться прем'єру грандіозного шоу "Співають всі!" в суботу, 21 серпня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

