Гвоздева призналась, что не жалеет о своих высказываниях в адрес MELOVIN

Илону Гвоздеву захейтили в Сети за судейство на "Танцях з зірками" / Фото: YouTube, instagram.com/ilonagvozdeva

На днях танцовщица рассказала, что во время подготовки к совместному танцу пара постоянно отвлекалась, снимала видео в TikTok, занималась другими делами и MELOVIN позволял себе появляться в зале в нетрезвом виде. Певец после таких откровений о совместных репетициях обвинил Илону Гвоздеву в лицемерии. Танцовщица никак прокомментировала слова MELOVIN.

Но в Instagram Илона решила ответить, почему же решила станцевать с парой, если конфликт не исчерпан. .

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Думала, что ошибалась в своих высказываниях и ,возможно, была неправа в критике в сторону партнерши. Но приняв участие в трио, убедилась в своих словах. Получила горький, но честный опыт, – написала Гвоздева.

Скриншот: Instagram

Танцовщица назвала Лизу Русину и MELOVIN эпатажной, но в плане техники слабой парой.

Это не первый раз, когда Илона Гвоздева оказывается в центре скандала "Танців з зірками". По мнению танцовщицы, на проекте одной паре уделяют больше внимания, чем другим. Это касается Димы Кадная и его партнерши Алины Ли.

Хейтерам Гвоздева написала, что критиковать пары ей позволяют 10-летний танцевальный опыт, образование хореографа, педагогический стаж и то, что у нее "всегда есть своя точка зрения".

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