HBO показал королевскую семью в трейлере сериала о принце Джордже (видео)

HBO Max показал трейлер сатирического мультсериала о правнуке Елизаветы II / Фото: YouTube, instagram.com/theroyalfamily
Мультсериал под названием "Принц" (The Prince) расскажет о жизни правнука королевы Елизаветы II принца Джорджа. В шоу покажут всю британскую королевскую семью, включая принца Гарри и Меган Маркл, которые переехали в США.
Премьера сериала ожидается 29 июля на канале HBO Max. Шоу будет состоять из 12 эпизодов.
Главных героев озвучивали актеры Орландо Блум (принц Гарри), Дэн Стивенс (принц Чарльз и принц Филипп) и Софи Тернер (принцесса Шарлотта).
Любопытно, что на создание мультипликационного шоу об одном из детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон НВО вдохновил писатель и продюсер Гари Джанетти.
Его Instagram-профиль славится мемами о членах королевской семьи.
Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма недавно отметил 8-й день рождения. Британцы обожают принца Джорджа, особенно за его харизму, которую часто удается запечатлеть на фото.
Что еще снимали о королевской семье
С 2016 года на Netflix выходит драматический сериал о монаршей британской семье "Корона". В прошлом году зрители увидели четвертый сезон, в котором появились сразу два новых персонажа – Маргарет Тетчер (Джиллиан Андерсон) и принцесса Диана (Эмма Коррин).
Эмма Коррин в сериале "Корона" / Фото: Netflix
В этом году также ожидается премьера фильма "Спенсер", посвященного матери принцев Уильяма и Гарри. Диану в картине сыграет Кристен Стюарт ("Сумерки"). На фото для промо "Спенсер" актриса очень похожа на Леди Ди.
Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы для фильма "Спенсер" / Фото: twitter.com/neonrated
Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон собираются нарушить королевскую традицию ради своего сына.
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