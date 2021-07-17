Принц Уильям и Кейт Миддлтон собираются нарушить королевскую традицию ради принца Джорджа

Ради своего сына супруги готовы нарушить давнюю семейную традицию – не отправлять принца Джорджа в школу-интернат. Так когда-то на учебу отправились принцы Уильям и Гарри

Принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушат традицию ради своего сына / Фото: Getty Images

Недавно поклонники Меган Маркл забросали принца Уильяма гневными сообщениями после его заявления о расизме на "Евро-2020". Похоже, герцога Кембриджского это совсем не заботит, ведь сейчас он занят решением семейных проблем.

Как сообщает Express.co,uk, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон собираются нарушить королевскую традицию. Дело в том, что их сыну, принцу Джорджу, совсем скоро исполнится восемь лет. В таком возрасте, согласно традиции, дети в британской королевской семье отправляются в школу-интернат. Так было и с Уильямом, и с Гарри – оба учились в школе-интернате Ludgrove в Беркшире.

Однако, как утверждает королевский обозреватель Дункан Ларкомб, принц Уильям и Кейт Миддлтон не хотят, чтобы их сын уезжал далеко от дома. Если они примут решение оставить Джорджа в Лондоне, то нарушат давнюю королевскую традицию.

Могу сказать, что даже до рождения Джорджа Уильям точно не хотел, чтобы любой из его детей уезжал в школу-интернат, – говорит Ларкомб.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Джордж посетили финал Евро-2020 / Фото: Getty Images

Королевский обозреватель предполагает, что маленький Джордж, если и отправится в подобное учебное заведение, то, вероятно, будет проводить там только часть дня, а потом родители будут забирать его домой.

Сейчас принц Джордж учится в лондонской школе Thomas's Battersea – там дети могут проходить обучение до 13 лет.

Я думаю, что, по мнению Уильяма и Кейт, если дети счастливы в школе, зачем что-то менять? – говорит Ларкомб.

Ранее мы писали, что принц Джордж стал звездой соцсетей после матча Англии и Италии на "Евро-2020".

Несколько месяцев назад принца Джорджа хотели отравить – смотрите видеосюжет об этом: