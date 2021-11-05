Нехило, будет второй сезон!

Новый сезон сериала "Хилы" / Фото: oll.tv

Отличные новости для поклонников бойцовской драмы "Хилы" (2021), а также – актеров Стивена Аммела и Александра Людвига. Канал STARZ продлил на второй сезон один из лучших своих сериалов за последние 5 лет. Дата выхода пока не установлена, но съемки должны стартовать уже в следующем году. Производством заведуют Lionsgate и Paramount Network Television.

Стивен Амелл подтвердил новость о продлении сериала в Twitter:

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Я хочу вернуть свой пояс, – написал актер.

Очевидно, что он сослался на то, как его персонаж проиграл чемпионат в конце финала первого сезона, в котором Кристал Тайлер (Келли Берглунд) стала первой в истории чемпионкой мира среди женщин в реслинге.

Судя по отзывам критиков и фанатов, истории героев реслинга понравились аудитории. Я очень рад, что наши потрясающие актеры и исполнительные продюсеры снова вместе на ринге и вернутся во втором сезоне, – сказал Джеффри Хирш, президент и генеральный директор STARZ.

Рестлерская драма рассказывает о родных братьях Джеке (Амелл) и Эйсе (Людвиг) из крохотного городка в Джорджии. Парни получили от покойного отца в наследство семейный рестлинг-промоушен и теперь отчаянно воюют друг с другом не только на ринге, но и в жизни.

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Первый сезон, сценарий которого написал Майкл Уолдрон ("Локи", "Рик и Морти"), а шоураннером выступил Майк О’Мэлли ("Бесстыдники"), доступен к просмотру на сервисе OLL.TV.

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