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Локдаун помог ворам обчистить знаменитый универмаг

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
3 ноября, 15:53
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Патокс и Линда – пара, которая находится на грани расставания, но вынуждена жить вместе из-за локдауна. Чтобы разбогатеть они разрабатывают план по краже дорогого бриллианта
/ Фото: oll.tv

В Украине ужесточили карантин. А вместе с этим был объявлен новый локдаун. Для многих семейных пар круглосуточное пребывание друг с другом стало не только настоящей проверкой отношений, но и катализатором разводов. Вынесли ли мы какие-то уроки за несколько лет жизни в в условиях COVID-19? На эти вопросы поможет ответить французский фильм "Локдаун", который доступен для просмотра на сервисе OLL.TV.

С проблемой ухудшения отношений в период карантина столкнулись герои Энн Хэтэуэй и Чиветеля Эджиофора в криминальной комедии от режиссера блокбастера "Грань будущего" Дага Лаймана.

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/ Фото: Скриншот из YouTube

Лондон, наши дни. Супружеская пара вынуждена находиться дома во время эпидемии коронавируса. Их отношения испортились еще до этого и сейчас на завершающем этапе, но разойтись и жить отдельно оказалось невозможным из-за COVID-19. Она – руководитель регионального отделения международной компании, а он работает водителем курьерской службы. Героям сносит "крышу" от скуки и они решают закрыть глаза на личные разногласия ради совершения безумной идеи – воровства бриллианта из знаменитого лондонского универмага Harrods.

Комедию "Локдаун"
смотрите на olltv
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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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