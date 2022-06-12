Холостяк Михаил Заливако и Анна Богдан расстались

Анна Богдан и Михаил Заливако расстались / Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Идиллии, которая царила между главным героем "Холостяк 11" Михаилом Заливако и победительницей проекта Анной Богдан, завидовали все поклонники пары. Влюбленные не раз говорили о совместный планах на будущее и даже репетировали свадебный танец на паркете "Танців з зірками".

Но, как оказалось, отношения Анны и Михаила были не такими прочными. В своем Instagram Богдан сообщила о расставании с возлюбленным, чем шокировала аудиторию. Причину расставания девушка оставила в секрете.

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Я очень долго не могла найти в себе силы, чтобы сказать вам. Иначе бы посыпалось еще больше вопросов, которые бы меня просто разбили еще больше. К сожалению, наши отношения закончились, это мое окончательное решение. Это решение далось мне тяжело, – написала Анна.

Отношения Михаила Заливако и Анны Богдан

Серьезные отношения между Михаилом и Анной завязались еще на проекте "Холостяк". Сразу же после окончания шоу пара стала жить вместе и говорить о скорой свадьбе.

Михаил и Анна часто делились совместными фотографиями в социальных сетях, а также появлялись на различных телешоу. Вместе пара была больше года.

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Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото: instagram.com/kanyeeebear

Ранее стало известно, что Шакира и Жерар Пике расстались после 11 лет отношений.