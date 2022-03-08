Хью Джекман поддержал Украину, опубликовав видео Зеленского, что Россия – государство-террорист

Хью Джекман опубликовал видео в поддержку Украины / Фото: Instagram

Пока некоторые российские звезды пытаются доказать, что Россия не воюет с Украиной, западные артисты делают пожертвования для нашей страны и поддерживают украинцев. На этот раз о войне высказался Хью Джекман. Он опубликовал видео, в котором Владимир Зеленский рассказывает, что Россия – государство-террорист.

Вы видите государство-террорист, которое спланировано уничтожает города Украины крылатыми ракетами, артиллерией. Государство, которое разрешает себе стрелять с танков по атомным станциям. Ни один террорист еще такого не делал. Мир должен очень жестко и быстро реагировать. Мир должен остановить власть России

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Также напомним, что уже очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают материально. Кристен Стюарт на премии Spirit Awards поддержала Украину и вместе с ведущими показала фак Путину. Супермодель Джиджи Хадид отдаст часть своего заработка Украине.

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