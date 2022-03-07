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Супермодель Джиджи Хадид отдаст часть своего заработка Украине

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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7 марта, 13:23
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Знаменитая американская супермодель поддерживает Украину и готова пожертвовать украинцам часть дохода
Джиджи Хадид финансово поддержит Украину
Джиджи Хадид финансово поддержит Украину / Фото: instagram.com/gigihadid

С самого начала войны почти весь мир начал оказывать поддержку Украине – люди выходят на митинги, пишут теплые слова, призывают НАТО закрыть небо над Украиной, присылают миллионы долларов на нужды армии и всех пострадавших в результате боевых действий российской армии на территории Украины.

Недавно актеры Мила Кунис и Эштон Катчер заявили, что пожертвуют Украине 3 миллиона долларов, а также продолжат собирать еще 30 миллионов гуманитарной помощи.

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Теперь знаменитая американская супермодель Джиджи Хадид в своем Instagram-аккаунте сообщила, что тоже финансово поможет Украине. Модель отметила, что ни она, ни ее коллеги-модели не могут контролировать графики Недель мод, которые сейчас проходят в других странах, пока в Украине гибнут мирные жители.

Я обязана пожертвовать свои доходы от модных показов сезона Осень 2022, чтобы помочь тем, кто страдает от войны в Украине, а также продолжать поддерживать тех, кто переживает то же самое в Палестине, – написала Джиджи.

Скриншот: Instagram

Отметим, что Джиджи имеет палестино-голландское происхождение. Ее отец – палестинский предприниматель Мохамед Хадид, а мать – голландская модель Иоланда Хадид.

И Джиджи, и ее сестра Белла поддерживают родину отца, Палестину, в палестино-израильском конфликте, который длится уже десятки лет. Конфликт представляет собой военное противостояние и спор между двумя группами людей с претензиями на правообладание и суверенитет над одной и той же территорией бывшего британского мандата Палестина.

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Ранее Милла Йовович эмоционально высказалась о войне России против Украины. Также актриса Чулпан Хаматова с коллегами открыто выступила против войны, которую Россия развязала в Украине.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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