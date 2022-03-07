Кристен Стюарт на премии Spirit Awards поддержала Украину и вместе с ведущими показала фак Путину

Минувшей ночью в Санта-Монике прошла церемония награждения премии Spirit Awards-2022. На престижном мероприятии также особое внимание уделили Украине

Кристен Стюарт поддержала украинцев / Фото: Getty Images, скриншот

Знаменитая голливудская актриса Кристен Стюарт стала одной из той армии западных звезд, которые всячески поддерживают Украину в этот непростой момент: идет 12-й день войны, которую Путин развязал против украинского народа.

Во время 37-й церемонии Independent Spirit Award звезда "Сумерек" выразила поддержку украинцам. Со сцены она, получая награду, рассказала о событиях в Украине.

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Премия Spirit Awards символизирует свободу самовыражения, независимость и человечность. Сегодня мы вынуждены встать на сторону народа Украины. Они рискуют своими жизнями, чтобы бороться за эти самые вещи. Мы выступаем за сотни тысяч беженцев, спасающихся от этой войны, как украинцев, так и представителей других национальностей, лишенных безопасной гавани.

Еще одним актом солидарности стал тот момент, что ведущие церемонии актриса Меган Маллалли и писатель Ник Офферман призвали собравшихся передать Путину "салют Spirit Awards". И все действительно показали ему фак.

скриншот с мероприятия

Я думаю, что мы говорим за всех здесь, когда говорим, что надеемся на скорейшее и мирное решение проблемы. Fuck off и иди домой, Путин,

– сказала Маллали.

скриншот с мероприятия

Мы благодарим всех смелых людей за поддержку Украины в военное время!

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Также напомним, что уже очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают материально.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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