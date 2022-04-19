Игорь Кондратюк приравнял российскую культуру к порнографии: Для интимного использования

Игорь Кондратюк дал совет тем, кто поддерживает российскую культуру / Фото: Скриншот из YouTube

Позиция телеведущего и продюсера Игорь Кондратюк известна давно. Он из тех, кто еще с 2014 года высказывался, что культура не может быть вне политики и неоднократно критиковал выступления российских звезд в Украину и гастроли украинских артистов в России.

Как признался Кондратюк у себя в Facebook, сейчас его часто спрашивать, что же делать с российской культурой в Украине после войны.

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Мой ответ (с марта 2014): забыть навсегда! Российская культура обнулилась для Украины 24 февраля окончательно. Украинская культура оказалась на порядки более гуманистической и прогрессивной, чем русская!

Игорь Кондратюк / Фото: Инстаграм

К слову, тем людям, кто не хочет отказываться от российской классики, украинский телеведущий дал простой совет.

Российская литература в Украине (эстрада, кино, театр) должна быть только для собственного интимного использования граждан. Как порнография: Вы имеете право смотреть/слушать, но государство к этому не должно иметь никакого отношения. Скажем "нет" культуре агрессора!

Напомним, недавно Игорь Кондратюк в эксклюзивном интервью "Сегодня" признался, что предвидел войну еще 15 лет назад, и вот почему.