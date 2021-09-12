Именинница Осадчая впервые показала свои беременные фото на каблуках

Екатерина Осадчая празднует день рождения / Фото: instagram.com/kosadcha
На черно-белых снимках уже многодетная мама Екатерина Осадчая позирует вместе со своим супругом Юрием Горбуновым. На ведущей черное боди с вырезами и пиджак, а еще туфли на каблуках.
Снимками Осадчая поделилась в Instagram, где также написала, что в 38 чувствует себя так, будто ей 25.
По ощущениям мне все еще 25. Просто теперь я еще и мама троих сыновей, – написала Екатерина.
Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:
Поклонники телезвезды поздравили ее с днем рождения и засыпали комплиментами в комментариях:
- "Шикарные фото!"
- "Классная фотосессия!"
- "Какие вы крутые!"
- "Красивая пара! Беременность вам идет!"
Отметим, что у Екатерины Осадчей трое сыновей – Илья (от первого брака) Иван и Даниил (общие дети с Юрием Горбуновым). Последнего ведущая родила в конце августа этого года.
Смотрите видео о звездах, которые выходили замуж беременными:
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