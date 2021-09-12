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Іменинниця Осадча вперше показала свої вагітні фото на підборах

Інна Петрова
12 вересня, 10:53
12 вересня українська ведуча Катерина Осадча святкує 38-й день народження. На честь свята знаменитість поділилася архівними фото, зробленими під час вагітності

Катерина Осадча святкує день народження / Фото: instagram.com/kosadcha

На чорно-білих знімках вже багатодітна мама Катерина Осадча позує разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим. На ведучій чорне боді з вирізами і піджак, а ще туфлі на підборах.

Знімками Осадча поділилася в Instagram, де також написала, що в 38 відчуває себе так, ніби їй 25.

За відчуттями мені все ще 25. Просто тепер я ще й мама трьох синів, – написала Катерина.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Шанувальники телезірки привітали її з днем народження і засипали компліментами в коментарях:

  • "Шикарні фото!"
  • "Класна фотосесія!"
  • "Які ви круті!"
  • "Красива пара! Вагітність вам личить!"

Скріншот: instagram.com/kosadcha

Зазначимо, що у Катерини Осадчої троє синів – Ілля (від першого шлюбу) Іван і Данило (спільні діти з Юрієм Горбуновим). Останнього ведуча народила наприкінці серпня цього року.

Дивіться відео про зірок, які виходили заміж вагітними:

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