Іменинниця Осадча вперше показала свої вагітні фото на підборах

Катерина Осадча святкує день народження / Фото: instagram.com/kosadcha
На чорно-білих знімках вже багатодітна мама Катерина Осадча позує разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим. На ведучій чорне боді з вирізами і піджак, а ще туфлі на підборах.
Знімками Осадча поділилася в Instagram, де також написала, що в 38 відчуває себе так, ніби їй 25.
За відчуттями мені все ще 25. Просто тепер я ще й мама трьох синів, – написала Катерина.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
Шанувальники телезірки привітали її з днем народження і засипали компліментами в коментарях:
- "Шикарні фото!"
- "Класна фотосесія!"
- "Які ви круті!"
- "Красива пара! Вагітність вам личить!"
Зазначимо, що у Катерини Осадчої троє синів – Ілля (від першого шлюбу) Іван і Данило (спільні діти з Юрієм Горбуновим). Останнього ведуча народила наприкінці серпня цього року.
Дивіться відео про зірок, які виходили заміж вагітними:
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