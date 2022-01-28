Инсайдер опроверг тайный роман Брэда Питта с певицей, но рассказал, с кем хочет встречаться актер

В окружении Брэда Питта опровергли его роман с Люкке Ли / Фото: Getty Images, Instagram

Еще вчера сообщалось, что Брэд Питт уже полгода встречается со шведской певице Люкке Ли. В окружении голливудского актера уже эту информацию опровергли. Об этом пишет The Page Six.

Он не видел ее два года. Ничего не случилось. Они просто не встречаются, – заявил инсайдер.

Брэд Питт и Люкке Ли не общаются несколько лет / Фото: Instagram

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Приближенные к Брэду Питту источники рассказали, что актер больше не готов встречаться с известными женщинами.

Он настроен на отношения с куда более скромной персоной, – сказал инсайдер.

Недавно в окружении голивудской звезды признавались, что актеру наладить личную жизнь мешает ряд обстоятельств – повышенное внимание прессы и что Брэд не любит ходить на свидания.

Он хочет найти того особенного человека, с которым останется надолго. Проблема в том, что он ненавидит процесс и то, что он не может даже выйти на кофе, чтобы об этом не сплетничали, – делились инсайдеры.

Ранее мы вспоминали, с кем Брэду Питту приписывали романы после развода с Анджелиной Джоли.