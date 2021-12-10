Источники из окружения Питта призналась, почему на самом деле актер не может наладить личную жизнь

Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались еще в 2016 году. До сих пор актер продолжает судиться с бывшей супругой

Друзья Брэда Питта рассказали, что актер не любит ходить на свидания / Фото: Getty Images

Ранее источники рассказывали, что актер устал от постоянных разбирательств с Джоли. Питт из-за этого решил отодвинуть личную жизнь на второй план. Теперь же в окружении голивудской звезды признались, что наладить ему личную жизнь мешают ряд обстоятельств – повышенное внимание прессы и что Брэд не любит ходить на свидания.

Он хочет найти того особенного человека, с которым останется надолго. Проблема в том, что он ненавидит процесс и то, что он не может даже выйти на кофе, чтобы об этом не сплетничали, – рассказал инсайдер изданию Us.Weekly

/ Фото: Getty Images

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К слову, пока Брэд Питт только думает о новых романа, Анджелина как раз решила заняться личной жизнью. Актрису не раз замечали в компании The Weeknd, а на такж папарацци сфотографировали Джоли вместе с экс-супругом, актером Джонни Ли Миллером. По информации инсайдеров, Анджелина решила наверстать упущенное и готова ходить на свидания.

Почему Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались

Как ранее объяснила сама Анджелина Джоли, поводом для развода с Брэдом Питтом стала их ссора в самолете, во время которой нетрезвый Питт якобы ударил их старшего сына Мэддокса.

"Эксы" воспитывают шестерых детей: сына Пакса, дочь Захару, дочь Шайло, близнецов Вивьен и Нокса и совершеннолетнего сына Мэддокса.