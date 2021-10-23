Ирина Билык призналась, почему на самом деле рассталась с супругом

Ирина Билык назвала новую причину расставания с Асланом Ахмадовым / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Но в июле этого года украинская певица Ирина Билык и режиссер азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов, который проживает в России, официально оформили развод. Певица выступила инициатором расставания. Ранее в своих интервью Билык говорила, что брак не удалось сохранить из-за жизни на две страны. Она все время в Украине, а Аслан – в России.

Теперь же главной причиной развода певица называет то, что они с Асланом сильно изменились.

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Так оно в жизни бывает: поживешь с человеком пять-десять лет и ты уже другой, и человек уже другой. Может потому и разводятся люди, потому что не могут удержать вот это первое ощущение, первые моменты, – сказала Ирина Билык в интервью для ЖВЛ.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов / Фото: Instagram

Не смотря на расставание, певица продолжает сотрудничать с экс-супругом. Совсем недавно Аслан Ахмадов снял для Ирины Билык клип на песню "Отпусти".

С Асланом мы еще будем работать не раз, не два и не три, потому что он очень талантлив как фотохудожник, фотограф, режиссер. Его, я думаю, надо "использовать" очень часто, потому что он очень хорошо снимает женщин, – сказала артистка.

Ирина Билык не теряет веры, что еще встретит свою любовь. Певица пообещала устроить громкую свадьбу.

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Я хочу сказать всей Украине, свадьба будет в моей жизни обязательно. Тем более я хочу неожиданное и веселое торжество. Позову на свадьбу всех звезд украинской эстрады, которых я уважаю, – поделилась планами артистка.

Смотрите интервью Ирины Билык для программы "Зірковий шлях":

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