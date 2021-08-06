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Ирина Билык после развода почувствовала себя независимой: Никто не говорит, что надо делать

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
6 августа, 13:07
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В июле этого года украинская певица Ирина Билык и режиссер азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов, который проживает в России, официально развелись
У Ирины Билык и Аслана Ахмадова был гостевой брак
У Ирины Билык и Аслана Ахмадова был гостевой брак / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

На съемочной площадке грандиозного шоу "З днем народження, Україно!", которое покажет телеканал "Украина" 24 августа, певица откровенно призналась, когда впервые в жизни почувствовала себя независимой и с чем ассоциирует это состояние.

Чувствую себя независимой каждый раз, когда я остаюсь одна в этой жизни и никто мне не рассказывает, что надо делать. Первый раз – это когда я избавилась продюсера. Второй – от мужа. Думаю, что 2021 будет для меня тоже годом независимости. Поэтому у нас с Украиной, все как надо, – поделилась Ирина Билык

Ирина Билык рассказала, как чувствует себя после развода
Ирина Билык рассказала, как чувствует себя после развода / Фото: пресс-служба

Кроме того, певица призналась, что за 30-летие независимости Украины могла бы назвать для себя наиболее знаковым событием – рождение детей.

Сыновья – это мои дети и дети Украины. И я думаю, что это даже лучше, чем написать песню, – отметила артистка за кулисами шоу Ирина Билык.

В масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" зрители канала "Украина" также увидят впечатляющие выступления:

  • VERKA SERDUCHKA,
  • Оли Поляковой,
  • Олега Винника,
  • NK,
  • Натальи Могилевской,
  • MONATIK,
  • Макса Барских,
  • Павел Зибров,
  • TAYANNA,
  • Артема Пивоварова,
  • Русланы,
  • ALEKSEEV,
  • Анастасии Приходько,
  • Оли Цибульской,
  • SLAVA KAMINSKA,
  • Арсена Мирзояна,
  • Lida Lee,
  • DZIDZIO,

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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В конечной концепции, которая уже утверждена и с которой мы работаем, 98% – это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен и на других языках.

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