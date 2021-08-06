Ирина Билык после развода почувствовала себя независимой: Никто не говорит, что надо делать

На съемочной площадке грандиозного шоу "З днем народження, Україно!", которое покажет телеканал "Украина" 24 августа, певица откровенно призналась, когда впервые в жизни почувствовала себя независимой и с чем ассоциирует это состояние.
Чувствую себя независимой каждый раз, когда я остаюсь одна в этой жизни и никто мне не рассказывает, что надо делать. Первый раз – это когда я избавилась продюсера. Второй – от мужа. Думаю, что 2021 будет для меня тоже годом независимости. Поэтому у нас с Украиной, все как надо, – поделилась Ирина Билык
Кроме того, певица призналась, что за 30-летие независимости Украины могла бы назвать для себя наиболее знаковым событием – рождение детей.
Сыновья – это мои дети и дети Украины. И я думаю, что это даже лучше, чем написать песню, – отметила артистка за кулисами шоу Ирина Билык.
В масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" зрители канала "Украина" также увидят впечатляющие выступления:
- VERKA SERDUCHKA,
- Оли Поляковой,
- Олега Винника,
- NK,
- Натальи Могилевской,
- MONATIK,
- Макса Барских,
- Павел Зибров,
- TAYANNA,
- Артема Пивоварова,
- Русланы,
- ALEKSEEV,
- Анастасии Приходько,
- Оли Цибульской,
- SLAVA KAMINSKA,
- Арсена Мирзояна,
- Lida Lee,
- DZIDZIO,
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